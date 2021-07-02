شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع قليلاً بضغط من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 364 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 26.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 26.04 دولار.