شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود طفيف للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 364 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 إلى 1776.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1783.4 دولار وأقل سعر عند 1765.9 دولار.