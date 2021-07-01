شكرا لقرائتكم خبر الطيران المدني: استراتيجية النقل ترفع مستوى خدمة المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وأكد الدعيلج أن إطلاق ناقل وطني جديد؛ سيمكن القطاعات الأخرى مثل وزارتي الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وسيعزز من القدرة التنافسية للناقلات الوطنية عموما، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة على صعيد النقل الجوي عالميا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تمكن قطاع الشحن الجوي في المملكة، وترفع من قدراته من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

ونوه بالإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى المملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، بحلول عام 2030 والعمل على تطوير البنى التحتية، والعمليات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوق السفر والسياحة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة، فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في خلق بيئة خدمات متميزة للمسافرين كأحد محاور استراتيجية قطاع الطيران المدني.

وبين أن ضمن استراتيجية الهيئة الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وسوق النقل الجوي في المملكة وتذليل العقبات كافة، وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاع، ما ينعكس على توفير خدمات مميزة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية؛ وهو ما يتماشى وينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

أهداف استراتيجية النقل في المجال الجوي:

