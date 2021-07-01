الطيران المدني: استراتيجية النقل ترفع مستوى خدمة المسافرين

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وأكد الدعيلج أن إطلاق ناقل وطني جديد؛ سيمكن القطاعات الأخرى مثل وزارتي الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وسيعزز من القدرة التنافسية للناقلات الوطنية عموما، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة على صعيد النقل الجوي عالميا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تمكن قطاع الشحن الجوي في المملكة، وترفع من قدراته من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
ونوه بالإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى المملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، بحلول عام 2030 والعمل على تطوير البنى التحتية، والعمليات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوق السفر والسياحة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة، فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في خلق بيئة خدمات متميزة للمسافرين كأحد محاور استراتيجية قطاع الطيران المدني.
وبين أن ضمن استراتيجية الهيئة الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وسوق النقل الجوي في المملكة وتذليل العقبات كافة، وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاع، ما ينعكس على توفير خدمات مميزة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية؛ وهو ما يتماشى وينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
أهداف استراتيجية النقل في المجال الجوي:
- وصول المملكة للمرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي.
- زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية بحلول 2030.
- زيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة.
- تمكين قطاعات الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها.
- تعزيز القدرة التنافسية للناقلات الوطنية.
- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات
- تعزيز مكانة المملكة عالميا.
- مضاعفة قدرة قطاع الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في مشاريع المطارات
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