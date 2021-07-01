السعودية وعمان تبحثان التكامل في الصناعة والتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، التكامل في الصناعة والتعدين وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين.

وبحث الاجتماع الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وأهمية تكوين فريق عمل مشترك يعزز من التكامل الصناعي بين الدولتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والخدمات، كما اتفق خلال الاجتماع على إعداد برنامج زيارات متبادلة بين المسؤولين في الوزارتين للاطلاع على التجارب الصناعية، إلى جانب الاتفاق على إقامة ملتقيات صناعية مشتركة في البلدين.

واستعرض قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة خلال الاجتماع دور جهات منظومة الصناعة والتعدين وأجهزتها التنفيذية، التي تعمل كممكن للقطاع الصناعي، وتتكامل مع المنظومة الصناعية في مسارات التمكين والتشريع والتحفيز، إضافة إلى تهيئتها للبيئة المناسبة للمستثمر المحلي والخارجي على جميع الأصعدة، من البنية التحتية إلى سهولة الإجراءات التي تمكنه من مزاولة أعماله بكل يسر، والجوانب التمويلية المقدمة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وعمان 2040 والفرص الطموحة لتعزيز التعاون بين الجانبين والعمل على العديد من الأهداف الاستراتيجية في القطاع الصناعي، وتتضمن مشاريع عملاقة ستعود بالنفع على البلدين، وسيسهم التعاون بينهما في تحقيقها وإنجاحها على أرض الواقع.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي، وعدد من قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، فيما حضره من الجانب العماني سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة الدكتور صالح مسن وعدد من قيادات المنظومة في الدولتين.