تفاهم لتطوير رأس المال البشري في النقل والخدمات اللوجستية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتعزيز وتمكين الطموحات الاستراتيجية لرؤية 2030 الخاصة بتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري، والارتقاء بممارسات الموارد البشرية وفقا لأفضل المعايير. ومثل وزارة الموارد البشرية في توقيعها وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله الكبير، فيما مثل جانب وزارة النقل والخدمات اللوجستية وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، وذلك بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية عبدالعزيز العريفي. وتسعى الجهتان إلى تفعيل عدد من المبادرات في مجال تطوير رأس المال البشري من خلال تطوير وتدريب القوى العاملة وتبادل الخبرات، ورفع مستوى نضج أنظمة وممارسات الموارد البشرية، وبناء القدرات لشغل الوظائف القيادية، ورفع مستوى القيم المؤسسية والممارسات المصاحبة لها، إضافة إلى التخطيط الممنهج للقوى العاملة بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية والتوجهات المستقبلية، وإعداد البرامج لتأهيل المميزين، وتبادل الخبرات من خلال أفضل الممارسات والمنهجيات في هذا المجال. وتأتي ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلق علاقات تكاملية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف قطاعات الدولة وجهاتها وتوسيع نطاق تعاونها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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