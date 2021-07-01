شكرا لقرائتكم خبر 81 جلسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 81 جلسة استشارية مجانية قدمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر مبادرة (ساعة استشارة)، استفاد منها أكثر من 75 منشأة بواقع 60 ساعة استشارية، ضمن الجهود الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وهدفت المبادرة التي أطلقتها المواصفات السعودية بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1يوليو 2021، إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة، ورفع الوعي بالمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم خبراء المواصفات السعودية عددا من الجلسات الاستشارية في مجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، ودعم المنشآت.



كانت هذه تفاصيل خبر 81 جلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.