شكرا لقرائتكم خبر مساندة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي إطلاق الخدمة الالكترونية المتاحة عبر الرابط https://mcci.org.sa/bussup.aspx بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح للمنتسبين تقديم طلباتهم الكترونيا بعد تعبئتهم للنماذج، وإرسال بياناتهم عبر البريد الالكتروني، وتتبع طلب الخدمة ومتابعته آليا.
وتهدف الخدمة إلى الارتقاء بقطاعات الأعمال، تماشيا مع توجه الغرفة الاستراتيجي بتقديم خدمات ذات قيمة نوعية لتطوير الخدمات للمنتسبين.
كانت هذه تفاصيل خبر مساندة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.