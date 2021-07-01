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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مساندة الأعمال خدمة الكترونية أطلقتها غرفة المدينة المنورة، حيث دشنها رئيس مجلس إدارة الغرفة منير ناصر بن سعد كإحدى خدمات غرفة المدينة المنورة، التي تهدف لدعم منتسبي الغرفة بتذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل الإجراءات والمعاملات اللازمة مع الجهات المعنية بكل يسر.

ويأتي إطلاق الخدمة الالكترونية المتاحة عبر الرابط https://mcci.org.sa/bussup.aspx بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح للمنتسبين تقديم طلباتهم الكترونيا بعد تعبئتهم للنماذج، وإرسال بياناتهم عبر البريد الالكتروني، وتتبع طلب الخدمة ومتابعته آليا.

وتهدف الخدمة إلى الارتقاء بقطاعات الأعمال، تماشيا مع توجه الغرفة الاستراتيجي بتقديم خدمات ذات قيمة نوعية لتطوير الخدمات للمنتسبين.