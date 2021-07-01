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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الدولي تعهد بزيادة التمويل المتاح لشراء اللقاحات المضادة لـ(كوفيد 19) ليصل إلى 20 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عن التمويل المستهدف بـ12 مليار دولار، وذلك إثر الارتفاع الحاد للطلب على التمويل من الدول النامية. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر صحفي «إن البنك قدم أكثر من أربعة مليارات دولار إلى 51 دولة نامية لشراء لقاحات (كوفيد-19)، وسيضيف عدة مليارات لخمسة وعشرين دولة أخرى قريبا، مشيرا إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلبا حتى الآن، جاء مجملها من دول أفريقيا تلقى أقل من نصف سكانها اللقاح.



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