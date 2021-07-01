شكرا لقرائتكم خبر بدء أولى مراحل تطبيق الفحص المهني للعمالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مطلع يوليو الجاري (أمس) أولى مراحل تطبيق برنامج الفحص المهني والخاصة بالمنشآت العملاقة التي لديها 3 آلاف عامل فأكثر، حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها.

ويأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج، حيث إنه من المقرر أن يستمر التطبيق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة مطلع يناير 2022.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن جهود الوزارة مستمرة في تنظيم الأعمال والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، مضيفا «إن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق».

ويختص برنامج الفحص المهني بالتأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، وثم المنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة، والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيرا المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 23 رجب 1442 (7 مارس 2021 ) برنامج (الفحص المهني) وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الالكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.

برنامج الفحص المهني:







انطلق 7 مارس 2021



الجهات المشاركة:





وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



وزارة الخارجية



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



مراحل التطبيق: