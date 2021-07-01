شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للسيارات: السيارة الكهربائية نصر E70 ستقدم مستوى جديدا من جودة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحول السيارة الكهربائية الجديدة، وجه المهندس هانى الخولى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة النصر السيارات رسالة للمواطن المصرى، أشار فيها إلى أن السيارة الجديدة ستقدم مستوى جديدا من جودة الحياة متمثلا فى الحفاظ علي الصحة العامة وعلي الاقتصاديات الخاصة بتشغيل السيارة .

وأوضح لـ"الخليج 365" إنه يأمل أن يقبل المواطن المصرى على اقتناء السيارة الجديدة، ولا سيما لما تتمتع به من درجات عالية من الأمان وراحة القيادة بجانب مواصفات متنوعة، تجعل منها عنصر جذب للمستهلك.

وتكسب منها الآمان واقتصاديات تشغيل وراحة في القيادة ، لافتا إلى أن التغيير فى العموم صعب في كل الأمور لكن التغيير للسيارة الكهربائية، سيكون دعما للصناعة الوطنية.

جدير بالذكر إن الحكومة ستمنح 50 ألف جنيه حافزا أخضر لكل مشترٍ، يشمل أول 50 ألف مشترٍ للسيارة الكهربائية.