شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الارتفاع قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس متخلصا من الخسائر الطفيفة التي سجلها في وقت سابق اليوم، وذلك مع تحول الأنظار نحو تقرير الوظائف الشهري.



وكان الدولار الأمريكي قد سجل مكاسب شهرية قوية في يونيو/حزيران تعد الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، كما نجحت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في تحقيق مكاسب شهرية وفصلية في الربع الثاني.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 364 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.