شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.
وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأخير في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.5 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 458.1 مليار جنيه إلى 472.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%.
بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.838 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.