شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": 119170 سيدة استفادة من حملات التوعية بالمنتجات المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021"، عن إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، لستفادت منها 119170 امرأة حتى عام 2019.

جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030.

محور التمكين السياسى والقيادة للمرأة.

وأشار التقرير، إلى إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة.

ولفت التقرير إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية التغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

و سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2019/2018، من خلال تنظيم عدد من المعارض المنتجات « الأسر المنتجة » أسهمت فى زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة اقتصادية .

وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة فى مجال قطاع الأعمال والتسويق .