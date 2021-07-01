اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ فى عمليات تعذيب ببيع أجهزة تجسس لنظام القذافى

ووفقا لقناة يورو نيوز، فقد أوضحت المصادر أن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو، وكان قد فتح تحقيقا قضائيا العام 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

واتهم قضاة التحقيق الباريسيون الرئيس السابق لشركة Amesys الفرنسية ، التي باعت في عام 2006 ، بدعم من فرنسا ، معدات تجسس رقمية لنظام القذافي. تم استخدام المواد في عام 2011 لقمع المعارضين الليبيين ، على سبيل المثال.

ووفقا لموقع ميديا بارت الفرنسى، فبعد عشر سنوات من تقديم شكوى من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ، تتسارع العدالة الفرنسية فى هذا الإتجاه، حيث قام قضاة باريس للتو بالتحقيق فى تهم "التواطؤ في أعمال التعذيب"، فى حق فيليب فانييه ، الرئيس السابق لشركة Amesys الفرنسية ، التي باعت في عام 2006 ، بدعم من فرنسا ، معدات تجسس رقمية لنظام القذافي ، وفقًا لمعلومات من وكالة فرانس برس (أ ف ب).