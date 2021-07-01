شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ فى عمليات تعذيب ببيع أجهزة تجسس لنظام القذافى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه القضاء الفرنسى تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" إلى شركة "أميسيس" الفرنسية على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصادر مطلعة على الملف.
ووفقا لقناة يورو نيوز، فقد أوضحت المصادر أن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو، وكان قد فتح تحقيقا قضائيا العام 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.
واتهم قضاة التحقيق الباريسيون الرئيس السابق لشركة Amesys الفرنسية ، التي باعت في عام 2006 ، بدعم من فرنسا ، معدات تجسس رقمية لنظام القذافي. تم استخدام المواد في عام 2011 لقمع المعارضين الليبيين ، على سبيل المثال.
ووفقا لموقع ميديا بارت الفرنسى، فبعد عشر سنوات من تقديم شكوى من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ، تتسارع العدالة الفرنسية فى هذا الإتجاه، حيث قام قضاة باريس للتو بالتحقيق فى تهم "التواطؤ في أعمال التعذيب"، فى حق فيليب فانييه ، الرئيس السابق لشركة Amesys الفرنسية ، التي باعت في عام 2006 ، بدعم من فرنسا ، معدات تجسس رقمية لنظام القذافي ، وفقًا لمعلومات من وكالة فرانس برس (أ ف ب).