شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري الأسترالي سجل فائضا بنحو 9.68 مليار دولار أسترالي في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللي إلى تحقيق فائض قدره 10.5 مليار دولار أسترالي.



وقفز مؤشر أسعار السلع في أستراليا بنسبة 49.1% خلال مايو/أيار بعد ارتفاع نسبته 40.7% في أبريل/نيسان.



كما ارتفع مؤشر "إيه آي جي" لنشاط الصناعات التحويلية في البلاد مسجلا مستوى 63.2 نقطة في الشهر الماضي بعد القراءة السابقة عند 61.8 نقطة.



وتترقب الأسواق عن كثب غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7470، وسجل أعلى سعر عند 0.7508 وأقل سعر عند 0.7462.