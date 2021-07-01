شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخطى مستوى 75 دولارا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 75 دولار للبرميل اليوم الخميس في تعاملات نيويورك، في حين تترقب الأسواق قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في وقت لاحق من اليوم بشأن مستويات الانتاج خلال الشهور المقبلة.

وارتفع سعر التعاقدات الاجلة للنفط في نيويورك بنسبة 7ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2018 في الوقت الذي توصلت فيه روسيا والسعودية اللتان تقودان تجمع أوبك بلس إلى اتفاق أولي لزيادة الإنتاج تدريجيا، لكن مازالت المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مستمرة بحسب وفود مشاركة في الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم الخميس عبر الإنترنت.

وبحسب المصادر فإن المقترح المعروض للنقاش يتضمن زيادة إنتاج دول أوبك بلس بمقدار مليوني برميل يوميا خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر المقبلين.