شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس مشروع استثماري بـ3,3 مليارات في الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إنتاج مصابيح الإضاءة (LED) .. وتوفير 4 آلاف وظيفة

وضع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان اليوم حجر الأساس لمشروع استثماري لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED) في منطقة البلاسكيم بمنطقة الجبيل (2) بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية أحمد السعدي .

وتقدر استثمارات مشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة بأكثر من 3,3 مليارات ريال، وهو مخصص لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، ومن المتوقع أن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة.

واوضح المهندس عبد الله السعدان أن مدينة الجبيل الصناعية وباقي مدن الهيئة الملكية الأخرى تمثل (6%) من إنتاج المواد البتروكيماوية على مستوى العالم وتعدّ المزود الرئيس للبتروكيماويات.

وبيّن أن نجاح وضع حجر الأساس للمشروع في وقت قياسي هو نتاج تضافر للجهود بين الهيئة الملكية والشركاء من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة طريق الحرير السعودي والشركاء الصينيون، مؤكداً أن العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في تزايد ملحوظ ، ويأتي ذلك من خلال التعاون الإستراتيجي بين البلدين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.