شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبى والبحرين بأولى جلسات يوليو.. وصعود "أبو ظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يوليو، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.05% خاسرًا 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 10979.05 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.60% خاسرًا 17.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.56 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1587.91 نقطة.

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.03 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.93% رابحًا 63.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6899.272 نقطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار درهم عند مستوى 1.164 تريليون درهم.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 10979.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.65% خاسرًا 150.20 نقطة ليغلق عند مستوى 22787.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 352.2 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.82%، أعقبه الرعاية الصحية بنسبة 1.79%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.21%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والاتصالات بنسبة 0.46%، 0.45% على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاعي المواد الأساسية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.04%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.4%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%.

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.60%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 8.16%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 6.17%، وتراجع 108 سهمًا على رأسها سهم "الحكير" بنسبة 6.56%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 4.34%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.66%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 608.02 مليون ريال سعودي.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.60% خاسرًا 17.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.6 مليون سهم محققة ما قيمته 346.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2646 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.6%، 0.42%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.37%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.14%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.95%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.9 مليون ورقة بقيمة 135.5 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1587.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 507.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.47% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.11% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.94% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.98%، وصعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحًا 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6946.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسرًا 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5296.40 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% خاسرًا 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5520.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 305.2 مليون سهم بقيمة 56.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.6 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.93% رابحًا 63.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6899.272 نقطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار درهم عند مستوى 1.164 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 142.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 4681 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.74%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.03%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخمية للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 10.74%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 4.5%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 3.36%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.72%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.64%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 324.9 مليون درهم.