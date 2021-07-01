شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح أولى جلسات يوليو على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس – الذي يعد أول جلسة في يوليو/تموز وأول جلسة أيضا في الربع السنوي الثالث.



يأتي ذلك بعد نجاح غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في تحقيق مكاسب شهرية وفصلية في الربع الثاني.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 364 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 34570 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4306 نقاط، في حين انخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 14499 نقطة.