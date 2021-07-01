شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بعد تسجيل خسائر شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تسجيل المعدن الصناعي أكبر خسارة شهرية منذ مارس/آذار عام 2020.



وارتفعت أسعار النحاس بنحو 7% خلال الربع السنوي الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10747.50 دولار للطن في العاشر من مايو/أيار.



ويرى محللون أن هناك ارتفاعا في الطلب على النحاس من جانب صناعي الكهرباء والبنية التحتية الأمر الذي سيسبب نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس أن إنتاج الصناعات التحويلية في تشيلي – أحد أكبر منتجي النحاس في العالم – انخفض بنسبة 8.9% على أساس سنوي في مايو/أيار، كما انخفض إنتاج الدولة اللاتينية من النحاس بنسبة 0.4% إلى 493.420 ألف طن في نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 4.30 دولار للرطل بعد تسجيل خسائر شهرية في يونيو/حزيران بنحو 8%.