شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 3% بفعل أنباء حول اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليرتفع الخام الأمريكي بأكثر من 3% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية ، وبفعل أنباء حول الاجتماع الشهري لتحالف "أوبك بلس".

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.2% إلى مستوي 75.85$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 73.50$، وسجل أدنى مستوي عند 73.41$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 2.5% إلى مستوي 76.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.58$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.1% ، وصعد خام برنت بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الشهر المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 8.5 % ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ شباط/فبراير الماضي ، بفضل مؤشرات على تعافي الطلب العالمي على الوقود.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.7 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 25 حزيران/يونيو ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 452.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 6 آذار/مارس 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.1 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

انطلق الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك بلس" لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،وتحديد مستويات الإنتاج لشهر آب/أغسطس المقبل ، خاصة بعد تفشي السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا فى أنحاء مختلفة من العالم ولا سيما فى أسيا أكبر قارة مستهلكة للنفط فى العالم.

وخلال اجتماع التحالف أوائل نيسان/أبريل الماضي ،تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

نص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تراجعت تخفيضات الإنتاج بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

أفادت أنباء أنه المرجح أن يسفر الاجتماع عن زيادة فى الإمدادات تقل عن 500 ألف برميل يوميا بداية من آب/أغسطس حتى كانون الأول/ديسمبر القادم.