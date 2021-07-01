شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه محمد محمود مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل عربي اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمريرحقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 509 شريط من عقار مسكن و 50 عبوة دوائية اخري بإجمالي عدد 559 مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 73 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.