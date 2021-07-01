أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

وفى سياق متصل يستقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر، والبنك الاهلى المصرى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

محمد يوسف

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