شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان توقع اتفاقية لتأسيس "أي سي جي السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن إبرامها إتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية.

وأفادت تهامة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الاتفاقية تنص على إنشاء شركة قابضة جديدة، وهي أي سي جي السعودية، والتي ستوفر مجموعة من خدمات الاتصالات والإعلام مختصة بالمملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية للوكالات التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وبحسب البيان، ستمتلك دابليو بي بي 70% من الشركة القابضة فيما تمتلك تهامة 30%.

ونوهت تهامة، إلى أن العمليات الأولية لشركة أي سي جي العملاء ستخدم من خلال خمس علامات التجارية: Ogilvy وMediaCom وMindshare وWavemaker وGray. ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العلامات التجارية كلما ظهرت فرص جديدة.

وبحسب البيان، ستوفر أي سي جي السعودية أداة جديدة لشركة دابليو بي بي للتسويق بطرح المزيد من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سوق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يشهد التسويق والاتصال تحولا سريعا كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030.

ومن المُقرر أن يتم تسجيل حصة تهامة من نتائج أعمال شركة أى سي جي السعودية كشركة زميلة ضمن القوائم المالية. علماً بأنه سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند الانتهاء، بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ ، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة حققت صافي خسائر بلغ 84.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 29.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى إنخفاض مجمل الربح بما يقارب 19.6 مليون ريال، حيث إنخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 8 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والانخفاض الكبير فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال السنة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بعد إنتهاء عقد بعض المواقع الإعلانية.