شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة" توقع اتفاقية مع دابليو بي بي لاندماج شركة زميلة مع "واندرمان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن إبرامها إتفاقية مع شركة دبليو بي بي لاندماج شركتها الزميلة جي والتر تومسون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مع شركة واندرمان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

وأفادت تهامة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عملية الاندماج ترمي إلى تأسيس شركة واندرمان تومسون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مجموعة قابضة بمملكة البحرين) وبعدد موظفين يتجاوز ال 800 موظف عقب الإندماج.

وبحسب البيان، سيكون للشركة الجديدة مكاتب إضافبة في المملكة، والإمارات ومصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس، ويعد هذا الدمج امتدادا للاندماج السابق بين الشركتين على المستوى العالمي عام 2018.

ووفقاً للاتفاق، ستمتلك شركة تهامة نسبة 25% من شركة واندرمان تومسون مينا بعد إلإنتهاء من نقل الحصص وكافة الإجراءات الرسمية ذات العلاقة.

ونوهت تهامة إلى أنه سيتم تسجيل حصة تهامة من نتائج أعمال شركة واندرمان تومسون مينا كشركة زميلة ضمن القوائم المالية.

هذا وتخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021.

وجدير بالذكر أن دابليو بي بي هي شركة تحول إبداعي. وتنتهج أسلوب الإبداع لبناء مستقبل أفضل، وتتعامل دابليو بي بي مع مجموعة واسعة من العملاء العالميين والمحليين من خلال مجموعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل في الشركة أكثر من 100 ألف موظف منهم 2500 موظف في مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ إيراداتها 17.9 مليار دولار أمريكي منها 300 مليون دولار تمثل إيرادات مكاتبها في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة حققت صافي خسائر بلغ 84.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل خسائر بلغت 29.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 19.6 مليون ريال، حيث انخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 8 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والانخفاض الكبير فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال السنة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بعد إنتهاء عقد بعض المواقع الإعلانية.