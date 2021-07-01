شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكابلات" توصي بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 360.614 مليون ريال إلى 262.311 مليون ريال، بنسبة تخفيض 27.3%.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 36.061 مليون سهم إلى 26.231 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021 بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي.

وحددت الشركة تاربخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية

هذا وقامت الشركة بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لعملية تخفيض رأس المال، ومستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار وطرح عدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية 500 مليون ريال، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 190.61%، وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.

وبحسب البيان، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 762.311 مليون ريال سعودي، وبعدد أسهم مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 35.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 43.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.