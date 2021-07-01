شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة تُنهي مذكرة التفاهم الموقعة لبيع حصتها بأحد استثماراتها دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن انتهاء مذكرة التفاهم المُوقعة لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران.

وقالت المتطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم إنهاء المذكرة دون التوصل إلى اتفاق، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أثراً مالياً جراء انتهاء مذكرة التفاهم المشار لها أعلاه.

وكانت المتطورة قد أعلنت، في وقت سابق، عن تمديد مذكرة التفاهم لمدة إضافية تنتهي بتاريخ اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2021، وذلك من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

يُذكر أن المتطورة أعلنت، في ديسمبر 2018، عن تلقيها عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.