شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وبمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يحاول السهم أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -5.11 نقطة ليستقر السهم على سعر 585.64 دولار.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 569.00، ليستهدف مستوى المقاومة 606.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه