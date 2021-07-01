شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 93 سنت ليستقر السهم على سعر 68.86 دولار، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 69.35.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 69.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد