شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة إيه إم دي (AMD) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.93% بما يعادل 4.41 نقطة ليستقر على سعر 93.93 دولار، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 88.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 98.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد