شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.23% بما يعادل 7.98 نقطة ليستقر السهم على سعر 3,440.16 دولار، ليحاول السهم وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,546.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه