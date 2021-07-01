الاقتصاد

فايزر يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر على سعر 39.16 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

 

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.48.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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