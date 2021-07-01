شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر على سعر 39.16 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه