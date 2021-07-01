شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال حزيران /يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.55 نقطة الأعلى منذ 6 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.31 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الشهر المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى حوالي خمس سنوات إلى تسارع عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ،خاصة بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي بالزيادة توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

قال رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي فى دالاس" روبرت كابلان" يوم الأربعاء إنه يود أن يبدأ البنك المركزي فى خفض دعمه للاقتصاد قبل نهاية العام ،فى خطة جزئية لتقليل احتمالية تشديد السياسة النقدية المفاجئ فى المستقبل.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال حزيران/يونيو ، البيانات الإيجابية سوف توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.388 مليون فى الأسبوع المنتهي 25 حزيران/يونيو من 0.411 مليون الأسبوع الأسبق.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 61.0 نقطة خلال حزيران/يونيو من مستوى 61.2 نقطة فى أيار/مايو.