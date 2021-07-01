شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى أسبوع بفضل مكاسب قوية لشركات السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالأمس ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وحققت شركات السفر والترفيه صعودا قويا ، فى ظل انحسار المخاوف حيال انتشار السلالة"دلتا" من فيروس كورونا فى أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.8% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 451.23 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0% ، مع انتعاش كبير فى معظم أسهم شركات القطاع ، فى ظل انحسار المخاوف حيال انتشار السلالة"دلتا" من فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,302.43 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.4% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا .