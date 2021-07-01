شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" الأفضل عالميًا في ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" جائزة أفضل شركة عالمية لعام 2021م في ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البلاستيك المستعمل وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، بناء على اختيار شركة (فروست آند سوليفان) للاستشارات والأبحاث، بعد تحليل السوق العالمية في إطار البرنامج المخصص لتكريم (أفضل الممارسات لعام 2021م).

ففي كل عام، تقدم (فروست آند سوليفان) جائزة (أفضل شركة خلال العام) للشركات ذات الأداء المتميز في إستراتيجية النمو والتنفيذ في مجال أعمالها، والشركات ذات المستويات العالية في ابتكار المنتجات والتقنيات، وكذلك الأداء الريادي على مستوى القيمة المقدمة للزبائن والنشاط في السوق.

ومنحت (فروست آند سوليفان) جائزة العام الحالي لشركة "سابك" نظير جهودها في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الدائري للبلاستيك المستعمل، والتزامها بالابتكار والتقنية في إطار الشراكات الرائدة.

وقالت أخصائية الدراسات البحثية في مجال أفضل الممارسات ريانا بارنارد: "حظيت باقة خدمات ومنتجات (تروسيركل) التي تقدمها "سابك" بقبول واعتماد كبيرين بين الشركات التي تبحث عن حلول مجدية تجاريًا وبيئيًا، ومع التزامها العميق بالابتكار والتقنية، مدعومًا بالشراكات الرائدة والتميز القيادي؛ فإن "سابك" مستعدة تمامًا لمواصلة قيادة السوق العالمية في مجال حلول المواد الأكثر استدامة".

وأكد مدير عام البلاستيكيات الهندسية وحلول الأسواق بوحدة العمل الإستراتيجية للبتروكيماويات في "سابك" عبد الله العتيبي، التزام الشركة بـ"إيجاد حلول مبتكرة، بما في ذلك باقة منتجات وخدمات (تروسيركل)، التي ستساعد في تحويل صناعتنا من نهج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون الشركة مع مجموعة واسعة من الشركاء على مستوى العالم عبر سلسلة القيمة سعيًا إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بإتمام دورة التعامل من النفايات البلاستيكية والتحرك نحو مستقبل دائري مستدام.