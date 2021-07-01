شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف «دلتا» ترفع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1776.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1776.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة دلتا على مستوى العالم.