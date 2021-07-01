شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون قرارا من منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها في النصف الثاني من العام.

وربح خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس ما يزيد عن عشرة بالمئة في يونيو حزيران بينما أضاف برنت أكثر من ثمانية بالمئة، ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018، إذ يتلقى المزيد من الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحسن السفر في الصيف .