شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى شهرين ، مع انتظار المستثمرين بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، و التي توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,778.97$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,769.84$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,765.59$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,750.58 $ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الشهر الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 7.1% ، فى أول خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ شباط/فبراير الماضي ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

التعافي الحالي فى أسعار الذهب يأتي قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، و التي سوف توفر المزيد من الأدلة الواضحة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،ومتى يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات الأمس إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف أفضل مت التوقعات فى حزيران /يونيو ، بفضل اندفاع الشركات لتعزيز الإنتاج والخدمات بعد رفع قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ، و تصدر غدا الجمعة بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى دالاس" روبرت كابلان" يوم الأربعاء إنه يود أن يبدأ البنك المركزي فى خفض دعمه للاقتصاد قبل نهاية العام ،فى خطة جزئية لتقليل احتمالية تشديد السياسة النقدية المفاجئ فى المستقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,045.78 طن متري.