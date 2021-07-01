«على حسب شريحتك أحسب زيادة فاتورتك».. فى أول أيام تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.. أعرف قيمة فاتورة الاستهلاك

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالى 2021/2022 من اليوم الخميس، وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025.

موقع "اليوم السابع" قدم نموذج لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو، التى يتم تحصيلها بداية من أغسطس المقبل، وفيما يلي نموذج لقيمة فاتورة الاستهلاك حسب كل شريحة:

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيه ‏ ‎

50 * 0.48 قرش = 24 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎

- 100 كيلووات ساعة = 54 جنيه ‏‎‏

50*0.48=24 جنيه

‏ 50*0.58= 29 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه ‎

- 200 كيلووات ساعة = 165 جنيه ‎

200*0.77=154 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيه

4-350 كيلووات ساعة = 315 جنيه

200*0.77=154 جنيه

‏150*1.06=159 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيه ‎

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيه

200*0.77=154 جنية

150*1.6= 159 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 15 جنية ‎

- 650 كيلووات ساعة = 668 جنية ‎ ‏‎

200*0.77=154 جن

350*1.06=371 جنيه ‎ ‎

155*1.28=128 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎

- 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها ‎ ‏

750*140=1050 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات ‎

1000 * 1.28 = 1280 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

- 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎

1200 * 1.45 = 1740 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000*1.45=2900 جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيه

وفيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022 :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش )

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).

7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).