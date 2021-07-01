شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم 1-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الخميس 1-7-2021، امام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل قال البنك المركزى المصرى، إنه قرر تعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

وأضاف البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.56 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.47 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.61 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.