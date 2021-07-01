شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نظرا لتعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، امام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.