شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 62 مركز تكنولوجى متنقل تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات؛ في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس.

ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" والجهود التى تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى مجالات العمل و البناء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتدبير 62 مركز تكنولوجى متنقل تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون فى تشغيلها، مؤكدة أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم البدء بـ32 مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد 20 مكتب شهر عقارى و توثيق متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد 10 مركز نموذجى متنقل لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، و مخطط تدبير عدد 100 مركز فى العام المالى 2021/2022.

شارك فى اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" عدد 8 سيارة كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على عدد 3 مركز تكنولوجى متنقل لصالح وزارة التنمية المحلية، وعدد 3 مكتب شهر عقارى و توثيق متنقل لصالح وزارة العدل، وعدد 2 مركز نموذجى متنقل لصالح وزارة الداخلية.