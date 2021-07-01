شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس والرمل استقرارا فى الأسعار اليوم الخميس 1-7-2021 وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وبالنسبة لحديد التسليح قتراوح سعر الطن من أرض المصنع بين 14200- 14600 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيه للطن.

وسجل سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، والأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 675-800 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600-650 جنيها للطن، سعر الجبس يتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.