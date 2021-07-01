شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليهاجم مستوى 75.45 ويحاول اختراقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة لاختراق مؤكد للمستوى المذكور لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 76.55.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 75.45 أو كسر الدعم 73.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.20 والمقاومة 76.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي