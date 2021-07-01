شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليبدأ مهاجمة مستوى 26.25، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بالثبات فوق هذا المستوى سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه نحو 26.80 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 26.25 لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.65 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط