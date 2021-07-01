شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ويقترب من المقاومة المحورية 1782.00، وكما أشرنا صباحاً، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1769.00، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي