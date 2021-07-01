شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دعم قوي عند مستوى 1.3805، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.3670.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3890 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3730 والمقاومة 1.3890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط