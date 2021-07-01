الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-07-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1780 كمحطة تالية، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بثبات السعر دون 1.1888، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1900

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا