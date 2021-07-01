شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1780 كمحطة تالية، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بثبات السعر دون 1.1888، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط