شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة مع تزايد احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1837$ الأدنى منذ 6 نيسان/أبريل الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1856$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1860$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات شهر حزيران/يونيو المنقضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" نسبة 3 % مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية خلال العام الجاري ،تحديدا منذ أيار/مايو 2018.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية الأكبر فى ثلاث سنوات إلى تجدد مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ، خاصة بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي جدول رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى وقت أقرب مما كان متوقعا فى السابق.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.55 نقطة ، عاكسا استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المنتظر أن تعزز بيانات الوظائف الغير زراعية التي تصدر غدا فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.