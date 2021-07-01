شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو يسجل 27 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن مستقرة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن أسعار جميع الأصناف اليوم الخميس 1-7-2021 شهدت استقرارا فى الأسواق المصرية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الدواجن البيضاء سجلت 27 جنيها للكيلو في المزرعة ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو سجلت 37 جنيها للكيلو، في حين سجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 39-42 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة 38 جنيها للكرتونة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.